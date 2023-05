Ratas: kui koalitsioon hakkab midagi jõuga läbi suruma, oleks see väga halb praktika

Ratas ütles, et Keskerakonna soov on endiselt, et koalitsioon võtaks tagasi „oma valetamise ja valeliku poliitika“, mis väljendub peretoetuste ja lastetoetuste eelnõus.

Ratas pakkus enese sõnul küll vanematekogul välja mitmeid kompromisslahendusi, kuid ühegi ettepanekuga kaasa ei tuldud.

„Näiteks, kui opositsioon lõpetab eelnõude ja arupärimiste andmise, siis koalitsioon lubaks ka omalt poolt, et ei seo seaduseelnõusid usaldusega vaid toimub normaalne menetlus riigikogus, võetaks tagasi perehüvitiste eelnõu ja see arutataks poliitiliselt läbi,“ ütles Ratas.

Keskerakonna teine nõue oli ka maksuseaduste eelnõu neljaks lahutamist, mida valitsus tänasel erakorralisel istungil ka tegi.

Sotside fraktsiooni juhi Jevgeni Ossinovski ERR-ile avaldatud mõttekäiku lõpetada patiseis koalitsiooni poolt jõuga ära Ratas heaks praktikaks ei pea. „Kui hakata jõuga midagi koalitsiooni poolt tegema, see on väga halb praktika. Jõuga neid muudatusi teha, ma ei näe seda Riigikogu kodu- ja töökorra seaduses,“ ütles Ratas.

Martin Helme ütles täna ERR-ile, et kui koalitsioon sooviks muude protseduuriliste võtetega praegusest obstruktsioonist mööda minna ja istungit teiste küsimuste arutamisega pidada, siis hakkab mööbel lendama. „„Ma arvan, et seda istungit ei ole võimalik pidada, mööbel hakkab lihtsalt lendama. No sõna otseses mõttes. Seda istungit siis enam pidada ei ole võimalik,“ ütles Helme ERR-ile.

Ratas ütles, et tema ühtegi mööblieset liigutama hakata ei kavatse. „Ma lähtun sellest, et Riigikogus mingeid vägivaldseid asju ei toimu. Ainus, mis saab poliitiku poolt toimuda, on sõnavõtmine ja sõna jõud.“