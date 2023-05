VIDEO | „Putin on m*nn.“ Narva kooli noor õpetaja pidi töökohalt lahkuma, sest kandis sõjavastase tekstiga särki

Noor õpetaja jäi promenaadil videole, kus kandis T-särki loosungiga „Putin on m*nn“. Video postitati hiljem TikTokki, pärast mida hakkasid sündmused arenema. Video levis kiiresti, sealhulgas ka kooli õpilaste ja nende vanemate seas. Lapsevanemad ise postitasid video korduvalt sotsiaalmeediasse uuesti ning lisasid sellele vihaseid kommentaare „Ta on õpetaja!“.

Lapsevanemad ei piirdunud oma pahameelega ainult sotsiaalmeedias, vaid andsid sellest teada ka kooli direktorile Tatjana Salule, kes selgitas neile, et õpetaja kandis T-särki väljaspool kooli ja vabal ajal. Lapsevanemad ja osa lapsi ei olnud aga selle selgitusega rahul ja rääkisid jätkuvalt edasi, et selline käitumine on lubamatu. Ei ole selge, mis vanemaid täpselt häiris – kas keelekasutus T-särgil või hoopis Vorontšihhina poliitiline hoiak.