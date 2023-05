Omavalitsused tõmbasid tulude ümberjagamise eelnõule pidurit. Regionaalminister Kallas: kui leevendusmeetmeid ei tule, läheb olukord hullemaks

Regionaalminister Madis Kallas saatis eelmisel nädalal liidule tulumaksu seaduse muutmise eelnõu, millele oodati tagasisidet teisipäeva õhtuks. Liit pole aga eelnõuga rahul ja tegi ettepaneku peatada selle menetlus, et teha esmalt mõjuanalüüs ning tekitada sisulist arutelu. Ühtlasi tegi liit ettepaneku jätta tulumaksuseadus muutmata ning leida võimalus täiendavate vahendite näol, et suurendada tasandusfondi 11 miljoni euro võrra.

Eelnõuga soovitakse linnade ja valdade tulubaasi tasakaalustada ning seeläbi vähendada üleriigilist regionaalset ebavõrdsust. Regionaalminister Kallas ütles, et riik soovib ebavõrdsuse vähendamiseks muuta omavalitsuste rahastusmudelit nii, et kiirema kasvuga piirkondade kõrval areneksid ka need kohad, kus kasv on oluliselt aeglasem. Üks võimalus on näiteks kohalike maksude kehtestamine.