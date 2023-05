„Kodulaulu“ solistiks pürgis üle saja noore laulja

„Nukitsamehe“ filmist tuttav „Kodulaul“ kõlab suvisel peol segakooride repertuaaris. Segakooride liigijuht Valter Soosalu kinnitas, et konkursil osales palju andekaid soliste ja tase oli ühtlaselt kõrge. „On ju teada, et Eestis leidub palju musikaalseid noori ja väga hea meel on selle üle, et osa neist leidis tee ka meie konkursile. Ehkki lõppvaliku tegemine seisab veel ees, pole kahtlustki, et laulupeol esitavad Olav Ehala „Kodulaulu“ koos meie tublide kooridega suurepärased solistid.“

„Kodulaulu“ dirigent Markus Leppoja ütles, et solistide valikul hindab komisjon ka teises voorus mõtestatud ja vaba laulmist, mis aitab sõnumil publikuni jõuda. „Siiski on tähtis ka teatav tehniline kandvus ja sobivus dirigendi interpretatsiooniga näiteks tämbri ja fraseerimise osas,“ selgitas ta. Väga olulisel kohal on ka esinemisjulgus. „Väljavalitud solistidega jätkame veel harjutamist ning koos kooriga saavad nad kokku laulda juba laulupeo proovides lauluväljakul,“ sõnas Leppoja.

Viimati kõlas Olav Ehala ja Juhan Viidingu „Kodulaul“ laulupeol rohkem kui 20 aastat tagasi. Paljud praegused koorilauljad polnud siis veel sündinudki. „Leidsime, et on aeg see armastatud pala taas laulupeo repertuaari võtta. Tegemist on teosega, mil on ajatu sõnum ja imeline viis,“ lisas Soosalu.