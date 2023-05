Prigožin: Ukraina vastupealetung käib täie hooga

Prigožini sõnul jätkab Wagner Bahmutis surumist, et see täielikult vallutada. Prigožin lisas, et Ukraina juba realiseerib vastupealetungi plaani.

„Ukraina relvajõudude jaoks on praegu tähtis Bahmuti suunal läbi murda. Järgmised suunad on Belgorodi, Brjanski oblasti suund koos väljumisega Vene Föderatsiooni territooriumile ja Zaporižžja. Neil tuleb alguses tegelda Bahmuti suuna ja erasõjafirmaga Wagner, lõpetada see lugu ja kogu võitlusvaimu tõusulainel minna Zaporižžja, Brjanski ja Belgorodi peale. Seetõttu on Ukraina relvajõudude pealetung juba alanud,“ teatas Prigožin.