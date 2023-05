Nursipalu harjutusväljal puhkes maastikupõleng. Päästjatel pole võimalik seda kustutada

Lõuna päästekeskuse kommunikatsioonijuht Marek Kiik ütles, et põleng sai alguse sihtmärgialal laskeharjutuste käigus. „Kuivõrd seal laskeharjutusi tehakse, siis on võimalik, et on ka lõhkemata laskemoona, seega ei saa päästjad alale minna. Nad valvavad seal lähedal ja kui vaja, siis sekkuvad, aga üldiselt ohtu ümbrusele pole,“ sõnas ta.