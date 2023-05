FOTOD | Nursipalu harjutusväljal puhkes maastikupõleng. Päästjad lõpetasid kustutustööd

Täna kella 11.54 ajal süttis Võrumaal Rõuge vallas Kaitseväe ja Kaitseliidu Nursipalu harjutusväljal mets, noorendik, metsaalune kulu, võsa ja muu taimestik. Tulekahju puhkes umbes 100 hektarilisel sihtmärgialal, kuhu laskeharjutuste ajal tulistatakse ning mis on teede ja kraavidega piiratud. Põleng levis umbes 30 hektarile. Sihtmärgialalt levis 4-5 korda põleng üle kraavi ja tee ka välja, kuid seal said perimeetrit valvavad päästjad tulele kohe piiri peale.

Lõuna päästekeskuse kommunikatsioonijuht Marek Kiik ütles, et põleng sai alguse sihtmärgialal laskeharjutuste käigus. „Kuivõrd seal laskeharjutusi tehakse, siis on võimalik, et on ka lõhkemata laskemoona, seega ei saa päästjad alale minna. Nad valvavad seal lähedal ja kui vaja, siis sekkuvad, aga üldiselt ohtu ümbrusele pole,“ sõnas ta.