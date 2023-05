Soomes Espoos purunes ajutine jalakäijate sild. 27 inimest sai vigastada

Allakukkunute vigastused on siiski erineva raskusastmega ja mõnel ka tõsised. Peamised vigastused on jäsemete murrud.

Teatatakse, et ajutine sild oli juba ammu ohtliku ja kipaka väljanägemisega.

„Sellist asja lihtsalt ei tohiks juhtuda. See vaadatakse nüüd hoolikalt läbi, sest tuleb saada selgust, kuidas see olukord on saanud tekkida,“ ütles Mäkelä.