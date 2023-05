Narva muuseum hoiab plakatit „Putin: sõjakurjategija“ üleval veel järgmised paar päeva

Muuseumi juhatuse liige Maria Smorževskihh-Smirnova ütles, et kõik inimesed pole plakatit hästi vastu võtnud. „Põhimõtteliselt on need isiklikud ähvardused – inimesed väljendavad oma rahulolematust telefonikõnedes, vihastes kirjalikes sõnumites, Facebooki kommentaarides. Samuti lubavad nad muuseumi täielikku boikoteerimist. Samas ei jäänud uudised meie plakatist tähelepanuta Ukrainas ja lääne meedias,“ rääkis ta.

Tema sõnul on ta samas saanud ka väga palju toetust. „Ka mina isiklikult sain suure hulga tänu ja toetussõnu mitte ainult Eesti kolleegidelt ja täiesti võõrastelt, sealhulgas narvakatelt, vaid ka muuseumikolleegidelt Ukrainast. Mul on väga hea meel, et olulist sõnumit, mida see plakat kannab, märgati ja see osutus piisavalt valjuks. Olen tänulik Propastopile, kellega koos saime selle teoks teha,“ ütles Smorževskihh-Smirnova.