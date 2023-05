Tõnisson on valitsuse esindajana vapralt juba neli päeva oma korda oodanud. Et Tõnisson on järjekorda pandud, märkas esmaspäeva õhtul Martin Helme (EKRE).

„Kui mina olen siin riigikogus olnud, on hea tava olnud see, et valitsuse eelnõud antakse üle pärast seda, kui kõik riigikogu liikmed on oma eelnõud üle andnud,“ nõudis Helme, et enne tuleks lasta siiski kõikidel riigikogu liikmetel oma eelnõud ja arupärimised ära esitada.