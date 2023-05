VIDEO JA FOTOD | Kaja Kallas: opositsioon rikub põhiseadust

Peaminister Kallas ütles, et riigikogus toimuv tekitab temas suurt muret. „Opositsioon ei lase riigikogul teha seda, milleks riigikogu on põhiseaduse järgi kohustatud ehk siis seadusi arutada, menetleda ja vastu võtta,“ ütles Kallas. „Kui varasemalt on tehtud obstruktsiooni konkreetsele eelnõule, siis sellist olukorda, kus ei lasta eelnõusid isegi mitte üle anda, ei ole varem olnud. See, kui takistatakse põhiseaduslike institutsioonide tööd lihtsalt takistamise pärast, ei ole põhiseadusega kooskõlas.“

Tema sõnul ei ole kunagi varem obstruktsiooni kasutatud selleks, et halvata kogu riigikogu töö.

„Olen kohtunud teiste erakondade esimeestega, et uurida, mis on on need sisulised murekohad ja etteheited. Eilses „Esimeses stuudios“ viidati pidevalt [riigikogu] vanemate kogule, kes peaks enne riigikogu istungit otsustama, mida arutatakse ja mis eelnõud üle antakse. Aga andke andeks, sellist põhiseaduslikku institutsiooni nagu vanemate kogu ei ole olemas. Sellist asja, et eelnõude sisu tuleks enne kokku leppida vanemate kogus, ei maini mitte ükski seadus. Vastupidi, riigikogu liikmetel peab olema võimalus nende teemade üle debateerida,“ märkis Kallas.

Valitsus pidas hommikul ka erakorralise istungi ja lahutas riigikogus üleandmist ootava maksumuudatuste eelnõu neljaks.

„Esitasin täna valitsusele maksupaketi eraldi nelja eelnõuna,“ ütles rahandusminister Mart Võrklaev. „Opositsioon on nädala riigikogu tööd takistanud, väites, et riigi kaitsekulude katmiseks ja eelarvepositsiooni parandamiseks tehtud maksupakett on selle põhjus. Olen kindel, et tegelik põhjus on mujal, kuid nüüd peaks nende „probleem“ lahendatud olema. Nii nagu varem, olen valmis avatud aruteluks ja debatiks riigikogus.“

Aru andsid peaminister Kaja Kallas (Reformierakond), haridus- ja teadusminister Kristina Kallas (Eesti200), regionaalminister Madis Kallas (SDE) ja rahandusminister Mart Võrklaev (Reformierakond).