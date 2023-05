Valitsus lahutas erakorralisel istungil maksumuudatuste eelnõu neljaks

„Esitasin täna valitsusele maksupaketi eraldi nelja eelnõuna,“ teatas rahandusminister Mart Võrklaev (Reformierakond). „Opositsioon on nädala riigikogu tööd takistanud, väites, et riigi kaitsekulude katmiseks ja eelarvepositsiooni parandamiseks tehtud maksupakett on selle põhjus. Olen kindel, et tegelik põhjus on mujal, kuid nüüd peaks nende „probleem“ lahendatud olema. Nii nagu varem, olen valmis avatud aruteluks ja debatiks riigikogus.“