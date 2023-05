OTSEBLOGI | Ukraina maaväe ülem: Vene väed taganesid mõnedel lõikudel Bahmuti all kuni kaks kilomeetrit

„Tänu läbimõeldud kaitsele Bahmuti suunal saame me oma üksuste efektiivsest tegevusest tulemusi. Muu hulgas viime läbi efektiivseid vasturünnakuid. Mõnedel rindelõikudel ei ole vaenlane suutnud Ukraina kaitsjate survele vastu pidada ja on taganenud kuni kaks kilomeetrit,“ teatas Sõrskõi.

Sõrskõi sõnul on just asjatundlik tegutsemine välja kurnanud erasõjafirma Wagner hästi ettevalmistatud jõud ning sundinud neid teatud suundadel välja vahetama halvemini ettevalmistatud Vene regulaarvägede vastu, mis said lüüa ja taganesid.