OTSEBLOGI | Suurbritannia annab Ukrainale kaugmaa tiibraketid Storm Shadow, kinnitas kaitseminister

Wallace ütles, et raketid lubavad Ukrainal Vene väed Ukraina suveräänselt territooriumilt tagasi tõrjuda, vahendab BBC News.

Wallace’i sõnul langetas Suurbritannia selle otsuse pärast Venemaa jätkuvat Ukraina tsiviilinfrastruktuuri sihikul hoidmist.

„Nende raketisüsteemide andmine annab Ukrainale parima võimaluse kaitsta end Venemaa jõhkruse eest,“ ütles Wallace, kelle sõnul on otsus kalibreeritud ja proportsionaalne Venemaa eskalatsioonide suhtes.

Storm Shadow on vargomadustega kaugmaa tiibrakett, mille on ühiselt välja töötanud Suurbritannia ja Prantsusmaa. Tavaliselt lastakse see välja õhust. Raketi lennuulatus on üle 250 kilomeetri, mis jääb veidi alla USA rakettide ATACMS omale, mida Ukraina on juba kaua küsinud.

Üks lääne ametnik ütles CNN-ile, et Suurbritannia on saanud Ukraina valitsuselt lubaduse, et neid rakette kasutatakse ainult Ukraina suveräänsel territooriumil, mitte Venemaal. Selle suveräänse territooriumi sisse kuulub Briti ametnike korduvate avalduste järgi ka Krimm.

USA kõrgetasemeline ametnik ütles CNN-ile, et see rakett on lennuulatuse poolest pöördeline ja annab Kiievile võimekuse, mida ta on küsinud täiemahulise sõja algusest peale.

Raketti tootva Euroopa ettevõtte MBDA Missile Systems kirjelduse järgi on Storm Shadow „sügava löögi relv“, mida saab opereerida päeval ja öösel iga ilmaga. Sellel on eesrindlik navigatsioonisüsteem täpsuse tagamiseks.

Pärast väljalaskmist lendab rakett madalal, järgides maapinna reljeefi, et vältida tuvastamist. Sihtmärgile lähenedes võrdleb ifrapunasihtmärgiotsija selle kujutist mälus oleva kujutisega, et tagada löögi täpsus ja minimeerida kõrvalist kahju.