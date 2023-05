Abielu mõiste sooneutraalseks muutmise osas on vastaseid rohkem kui toetajaid

„Abielu mõiste muutmise kohta on viimasel ajal (lisaks varasematele) olnud väga mitmeid arvamusküsitlusi, mis on küsinud selle teema kohta erinvate nurkade alt,“ ütles tulemusi kommenteerides Tartu Ülikooli Johan Skytte poliitikauuringute instituudi teadur Martin Mölder. „Näiteks on ühelt poolt küsitud nii, et rõhk on olnud mõistel „õigus abielluda“ ning teiselt poolt selle kohta, kas abielu peaks jääma mehe ja naise vaheliseks liiduks.“

„Natuke erinevad rõhuasetused sellel põhimõttelisel teemal toovad ilmselt ka natuke erinevad vastused,“ selgitas Mölder. „Kõige kindlam järeldus selle kõige taustal on hetkel ilmselt see, et on üpriski keeruline määratleda, milline on siin täpne toetuse jaotus.“

„Käesolev küsitlus puudutab seda teemat teatud mõttes kõige täpsemalt, kuna on küsitud konkreetselt selle muudatuse kohta, mida Perekonnaseaduses on abielu mõiste osas plaanitud teha,“ jätkas Mölder. „Siit on näha, et taolise abielu mõiste muutmise vastastel on valijaskonnas mitte väga suur aga siiski selge ülekaal.“

„Natuke üldistatult võib selle küsitluse puhul välja tuua, et perekonnaseaduse sellise muutmise toetus on kõige suurem eesti rahvusest noorte lastetute naiste seas. Nende valijate hulgas, kellel on vähemalt üks laps, on vastuseis sellele muudatusele suurem kui poolehoid ning eriti kõrge on vastuseis paljulapseliste vanemate seas,“ rääkis Martin Mölder.

Vastajatele esitati järgmine küsimus: „Kas Teie toetate perekonnaseaduse muudatust, mille kohaselt asendatakse abielu mõiste juures sõnad „mehe ja naise“ sõnadega „kahe füüsilise isiku“?“ 40% vastajatest ütles „Jah“ või „Pigem jah“, 52% „Pigem ei“ või „Ei“ ning 8% „Ei oska öelda“.