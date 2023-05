Eesti suursaadik Monacos andis üle volikirja vürstile

Puudutades Venemaa agressiooni Ukrainas, rõhutas Uibo Lääne ühtsuse hoidmist ning toonitas Ukraina abistamise jätkamise vajadust. „Venemaa agressioon on seadnud ohtu riikide rahumeelset kooseksisteerimist tagava korra, rahvusvahelise õiguse ning ÜRO põhikirja mõjususe ja säilimise,“ sõnas suursaadik Uibo.

Lembit Uibo on õppinud Eesti Diplomaatide Koolis ning omandanud Euroopa ja võrdleva õiguse magistrikraadi Maastrichti ülikoolis. Alates 1999. aastast on Uibo välisministeeriumi teenistuses, kui ta asus tööle Euroopa Liidu õiguse büroos ning osales nõustajana ühinemisläbirääkimistel ja valmistas ette ühinemislepingut Euroopa Liiduga.

Ta on olnud valitsuse esindaja Euroopa Liidu Kohtus, suursaadik Euroopa Liidu poliitika- ja julgeolekukomitees ning suursaadik Tšehhis ja Belgias. Aastatel 2018–2021 töötas Lembit Uibo välisministeeriumi poliitikaosakonna peadirektorina. Alates 2021. aasta novembrist on Lembit Uibo Eesti suursaadik Prantsusmaal. Kaasakrediteeringud on tal lisaks Monacole ka Iraagis ja Tuneesias.