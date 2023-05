VIDEO JA FOTOD | Ämaris on ajutise kodu leidnud tipptasemel hävitajad! Mis teeb need lennukid eriliseks?

Kent rääkis, et hävitajad on Ämaris sel nädalal, aga võimalik, et tuuakse veel tagasi. Millest see sõltub? „Sõltub, kuidas kogu meie regiooni kaitse üles ehitatakse. Samamoodi ka sellest, kuidas ameeriklased ise oma Euroopa kohalolekut planeerivad. Meie asi on küsida, nende asi tulla,“ rääkis kaitseministe Hanno Pevkur.