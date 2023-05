VIDEO | Riigikogulane madistab keskkonnaametiga - ebaseaduslik raie või pelgalt küttepuude hankimine?

Keskkonnaameti peadirektori asetäitja järelevalve valdkonnas Olav Avarsalu rääkis Delfile, et kaks väärteomenetlust, mis puudutavad metsaraiet Käsmu külas, on alustatud metsaseaduse alusel. Täpsemalt kaks järgnevat lõiku. „Metsa, puude või põõsaste ebaseadusliku raiumise, hävitamise või muul viisil kahjustamise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut või arestiga“ ning „Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 3200 eurot.“