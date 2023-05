Oivalise Ajakirjanduse stipendiumi pälvis neli ajakirjandusprojekti

Sihtasutuse Oivaline Ajakirjandus juhatuse liikme Mari-Liis Rüütsalu sõnul iseloomustas tänavust taotlusvooru kõrge projektide tase ja meedia kirjaoskuse teema populaarsus. „Esitatud projektid olid põhjalikult läbimõeldud ja sisukad ning ideekavandite seast paistis välja kolm aktuaalsemat teemat – agressiivne idanaaber, transport ja meedia kirjaoskus. Juhatuse jaoks oli positiivne, et enim ideekavandeid saime meedia kirjaoskuse teemal, mis on sel aastal teadlikult fookusesse võetud siht. Infosõja ja tehisintellekti arengute foonil on aina olulisem, et me räägiksime rohkem sellest, kuidas eraldada tõest infot propagandast ja valeinfost,“ ütles Rüütsalu.