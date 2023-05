„Pealtnägija“: legendaarne kunstiajaloolane Jaak Kangilaski osutus topeltagendiks

GRU koolitas noore kunstiajaloolase tegutsema vaenlase tagalas, muu hulgas õppis ta šifreeritud raadiosidet ja lääne sõjatehnika tuvastamist. „Teda ei saadetud välismaale agendiks tol hetkel, aga põhimõtteliselt olid olemas erinevad tööversioonid. Et näiteks võib ta valeidentiteedi abil – seal oli vist teooria, et mingisuguse soome nime all – võib ta kuskile teise riiki elama siirduda,“ on „Pealtnägijale“ selgitanud memuaaride kirjastaja Tauno Vahter.

„Ja sellest hetkest võib siis öelda, et 1980. aastate alguses temast saab n-ö topeltagent. Ehk siis, kui ta käib välismaal, mida tavainimesega võrreldes ta teeb sageli, annab ta märku, et ta on jõudnud välismaale, ja siis sõidab kohale see tema kontaktisik või agendihaldur või kuidas iganes seda nimetada ja nad vahetavad informatsiooni,“ on rääkinud Vahter.