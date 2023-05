VIDEO | Hussar: me pole arutanud, kas Lehtme peaks riigikogus töö pooleli jätma. Selleks pole praegu põhjust

Riigiprokuratuur teatas teisipäeval, et alustas omastamist käsitleva paragrahvi alusel menetlust, et selgitada välja, kas MTÜ Slava Ukraini annetajatelt kogutud raha jõudis abivajajate asemel erakätesse. Teisipäeva õhtul taandas MTÜ Slava Ukraini nõukogu juhatusest organisatsiooni sõja algusest saati juhtinud Johanna-Maria Lehtme.

Hussar ütles, et teemat on arutatud nii erakonna sees kui ka Lehtmega isiklikult, kes on omad selgitused erakonnale andnud. „See on äärmiselt oluline, et uurimine on algatatud nii Ukrainas kui ka Eestis ja ma usun, et see on oluline ka ainuüksi sellest aspektist lähtuvalt, et see annab meile selge pildi sellest, mis siis Ukrainas ja Eestis on toimunud,“ sõnas ta.

Hussar lisas, et seda pole arutatud, kas Lehtme peaks end riigikogu tööst mõneks ajaks taandama, sest Lehtmele pole veel kahtlustust ega süüdistust esitatud. „Seetõttu me pole ka neid küsimusi algatanud, aga tahan rõhutada seda, et oluline on see, et uurimine on praegu käimas ja loodan, et see toob välja selle selguse, mis siis nende Ukrainasse suunatud lahendustega on tehtud ja kas abi on kohale jõudnud,“ ütles ta.

Ta lisas, et praeguse seisuga ta usub Lehtme väiteid selle kohta, et ta pole kuidagi sellest kõigest kasu saanud. „Mul pole täna alust arvata, et ta poleks mulle tõtt rääkinud, seega mul on keeruline selles küsimuses täna teist seisukohta võtta,“ ütles Hussar.

Lehtme ütles täna Delfile, et mõistab nõukogu otsust ta juhatusest taandada. „Ma täiesti mõistan seda, et oleme nii suure surve all olnud organisatsioon ja volinike nõukogu siis tundis, et see toob leevendust olukorrale,“ sõnas ta.

Miks ta ise enne end juhi kohalt ei taandanud, kui selgus, et kaasust uurib ka Ukraina prokuratuur? „See oli nõukogu otsus. Olen ka varem ju intervjuudes öelnud, et tegutsen Slava Ukraini parimates huvides,“ sõnas Lehtme seepeale.

Lehtme väitis veel, et Slava Ukrainile annetatud abi jõudis kõik Ukrainasse: „Kõik see abi, mis me oleme ostnud, kõik raha, mis inimesed on annetanud, on jõudnud kõik kohale.“