Laadimiskohas põlema läinud robottõstuk – milliseid õnnetusi juhtub meie ettevõtetes?

Põhja- ja Baltimaade juhtiva kindlustuspartnerina mõistab If Kindlustus tootmisele ja ladustamisele omaseid riske hästi ning oskab neid hinnata. „Kindlustusmakse ei ole enamasti märkimisväärne kulurida, küll aga võib kindlustuse puudumise korral ettevõtte tegevuse jätkumine küsimärgi all olla. Sageli ei ole väikeettevõttel varusid, et ennast ootamatu kahju korral uuesti üles ehitada,“ ütleb Risto Sondla, If Kindlustuse ettevõtete varakindlustuse tootejuht, kes annab järgnevalt ülevaate sagedasematest õnnetustest, mida tootmis- ja laohoonetes kasutatava tehnikaga ette tuleb.

Millist liikuvtehnikat Eesti tootmis- ja laohoonetes kasutatakse?

Peamiselt kasutatakse meil eri tüüpi kahveltõstukeid, samuti virnastajaid, igasuguseid laadureid ja muid tõstukeid, põhiliselt gaasi- ja diiseltõstukeid. Samas suureneb elektritõstukite osakaal ning ka võimekamate ja kallimate tõstukite kasutamine vastavalt ettevõtte vajadustele.

Mida Eesti ettevõtted kõige rohkem kindlustavad?

Tootmise ja ladude liikuvate masinate kindlustamine on olnud Eestis praegu igal aastal kasvutrendis. Masinad, mida tootmises kasutatakse, on järjest targemad ja kallimad ning kahju korral on nende parandamine samuti kulukam. Uutest masinatest kindlustatakse enamik ning üha sagedamini kindlustatakse kogu tehase sisseseade ja masinapark, sest nii on efektiivsem ja soodsam ning siis pole ohtu, et midagi kindlustuskaitse alt välja jääb.

Väiksemad ja keskmised ettevõtted kindlustavad Eestis kahjuks vähem ning tõenäoliselt nähakse selles võimalust ettevõtte kulusid kokku hoida. Eks see valik on omaniku enda teha, kuidas oma riske maandada. Peamine, et ta oleks enda jaoks läbi mõelnud, et mis saab siis, kui mõnda konkreetset masinat enam kasutada ei saa ja see tuleb remontida või uue vastu vahetada oma vahendite eest.