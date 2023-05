VIDEO | Lehtme: Slava Ukraini uurimine ei ole kuidagi mõjutanud meie erakonna ega mu enda tööd riigikogus

Riigiprokuratuur teatas teisipäeval, et alustas omastamist käsitleva paragrahvi alusel menetlust, et selgitada välja, kas MTÜ Slava Ukraini annetajatelt kogutud raha jõudis abivajajate asemel erakätesse.

Teisipäeva õhtul taandas MTÜ Slava Ukraini nõukogu juhatusest organisatsiooni sõja algusest saati juhtinud Johanna-Maria Lehtme.

„Ma täiesti mõistan seda, et oleme nii suure surve all olnud organisatsioon ja volinike nõukogu siis tundis, et see toob leevendust olukorrale,“ rääkis Lehtme täna Delfile.

Miks ta ise enne end juhi kohalt ei taandanud, kui selgus, et kaasust uurib ka Ukraina prokuratuur? „See oli nõukogu otsus. Olen ka varem ju intervjuudes öelnud, et tegutsen Slava Ukraini parimates huvides,“ sõnas Lehtme seepeale.

Lehtme väitis veel, et Slava Ukrainile annetatud abi jõudis kõik Ukrainasse: „Kõik see abi, mis me oleme ostnud, kõik raha, mis inimesed on annetanud, on jõudnud kõik kohale.“

Eesti 200 ridades riigikokku kandideerinud ja valimistel erakonna parima tulemuse teinud Lehtme ei tunne, et menetluste tõttu oleks tal vaja töö parlamendis pooleli jätta. „Ei, see (kahtlused rahastuse ümber ning algatatud menetlused – toim) ei ole kuidagi mõjutanud meie erakonna tööd ega ka minu tööd riigikogus. Hommikust saati olen arvuti taga istunud, kõvasti tööd teinud, just algabki meie järgmine riigikogu istung, mis tuleb ilmselt äärmiselt pikk,“ rääkis Lehtme.