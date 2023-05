Prigožin ähvardas Macroni „mädased hambad“ tangidega eemaldada

„Mida võib selle kohta öelda. Kui me Kesk-Aafrika Vabariiki saabusime, ajasid Prantsuse sõdurid sõdurid tuppa ja sinnasamasse ajasid ka lapsed, 12-aastased tüdrukud. Ja koerad vägistasid neid tüdrukuid. Prantsuse sõdurid müüsid organeid, õigemini inimesi viidi organite pärast minema ja neil võeti sisikond välja. Me päästsime terve riigi nimega Kesk-Aafrika, päästsime kümneid tuhandeid elusid bandiitide, terroristide ja mis peamine, prantslaste käest, kes lihtsalt piinasid neid. [Prantsusmaa president Emmanuel] Macron otsustas, et erasõjafirma Wagner on terroriorganisatsioon, aga samal ajal päästab erasõjafirma Wagner paljudes maailma riikides prantslaste ja ameeriklaste käest tohutul hulgal inimesi. Ja mina päästan nende vange, keda nad ise tapavad. Nagu öeldakse, tee keelega, mis sulle meeldib, aga kätele voli ära anna. Seetõttu lõigatakse suu lahti, et nende väljaütlemistes ei oleks mäda, võime tangidega mädased hambad eemaldada nii Macronil kui ka kõigil neil, kes ajavad endast välja igasugust haigust tekitavat jälkust.“