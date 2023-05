Kuressaare kraanivesi pole endiselt joomiskõlblik. Saaremaa abivallavanem: loodame, et lähipäevil on veeproovid puhtad

Terviseameti nakkushaiguste labor kinnitas, et ka kliinilistes ehk patsientidelt võetud proovides tuvastati Escherichia coli bakter. Terviseameti nakkushaiguste labori juhataja Janne Pullati sõnul saab selle põhjal väita, et nakatumise põhjuseks on just Escherichia coli bakter. „Esialgsetel andmetel leidis kinnitust serotüüp o26,“ selgitas ta ja lisas, et labor jätkab analüüside lõpliku kinnitamisega.

Kuressaare Veevärk AS alustas nädala alguses veetrassi tühjendamist ja vee kloorimist. Viimaste proovide järgi on bakterite hulk vees vähenenud, kuid kraanivesi pole veel joogikõlblik. Escherichia coli bakteri näit peab joogivees olema 0, mistõttu jätkab ettevõte seniseid tegevusi kuni olukorra paranemiseni.

Kuressaare haiglas pole ööpäeva jooksul olukord muutunud. Terviseameti nakkushaiguste epidemioloogia osakonna juhataja Kärt Sõber selgitas, et soolenakkuse on inimesed saanud saastunud vee tarbimise tagajärjel, kuid oht on ka nakkuse levikuks peresiseste kontaktide kaudu. „On väga oluline kinni pidada hügieenireeglitest: käte pesemine pärast tualeti kasutamist ja enne söögivalmistamist, haige söögiriistad ja käterätikud tuleb hoida eraldi, samuti tuleb olla tähelepanelik haigete eest hoolitsemisel, näiteks mähkmete või linade vahetamisel,“ selgitas ta ja lisas, et haigena ei tohi käia tööl, eriti toidukäitlemisega seotud erialadel.

Saaremaa abivallavanem Liis Lepik ütles Delfile, et praeguse seisuga on kohalikud ise hakkama saanud. „Pudelivee saadavus poodides on väga hea, et selles mõttes probleeme pole. Jätkuvalt oleme teinud seda, et haridusasutustes tagame igal pool pudelivett, seda täna ja ilmselt ka homme, kuna praegu pole proovide tulemused kinnitanud, et vesi on puhas,“ sõnas ta.

Lepik lisas, et haiglas on olukord paremaks muutunud. „Pigem on pöördujate hulk vähenemas, et tipp on n-ö ära olnud. On olnud neid inimesi, kes kaebustega või vaevustega tulevad, aga arv on languses,“ ütles ta.