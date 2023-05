OTSEPILT JA FOTOD | Ei sammugi tagasi! Riigikogulased veetsid obstruktsiooni tõttu öö Toompeal

Eri parteidel on igaühel omad põhjused. EKRE puhul on küsimus laiem, nad tahaksid juba eos hakata pidurdama ka abieluvõrdsuse teemat. Just see on nende jaoks teema, kus nad tahavad valitsuse tööd võimalikult palju õõnestada. Martin Helme on Delfile öelnud, et kompromiss on nende jaoks vaid see, kui valitsus mingid plaanid kõrvale heidab. „Tegelikult oleme me sügisese istungjärgu juba täiesti hulluks ajanud,“ märkis ta ja lisas, et kui valitsus kurssi ei muuda, siis riigikogu oma tööd lähikuudel normaalselt teha ei saa.

Isamaa jaoks on oluline suurperede toetuste küsimus. Just nende eestvedamisel kerkisid need eelmise valitsuse otsusega märkimisväärselt. Värske koalitsioon tahab aga vähemasti osaliselt tõusu tühistada. Isamaale on see vastumeelne. Paari päeva eest korraldati riigikogu ees isegi meeleavaldus, kus probleemile tähelepanu juhiti. Kohale toodi rohkelt sümboolseid lapsevankreid ja rõhutati, et seistakse kõikide perede eest.

Allikad on Delfile viidanud, et koalitsioon kaaluks ehk võimalust maksumuudatuste kobareelnõu lahti harutada. See tähendab, et ikkagi arutataks parlamendis iga maksumuudatust eraldi, mitte koos. Mingit konkreetset kokkulepet selleks veel pole. Suurperetoetuste langetamisest loobumist aga valitsusliit ei kaalu. Näiteks Reformierakonnale on see märgiline, iseloomustades nende soovi riigi kulusid kokku tõmmata. Sel teemal vastas tänases infotunnis küsimustele peaminister Kaja Kallas. „Ma ütlen, et me ei lähe vähendama lastetoetusi. Me lähme siis vähendama neid toetusi, mis on kehtinud väga lühikest aega, ja isegi pärast seda vähendamist on need toetused Euroopa kõige heldemad,“ lausus ta. „See toetus tuleb maksumaksja taskust ja see maksumaksja tasku on praegu üsna tühi, arvestades seda, et me oleme selles julgeolekuolukorras, kus me oleme, ja me peame tegema investeeringuid riigikaitsesse.“