OTSEPILT JA FOTOD | Ei sammugi tagasi! Riigikogulased veedavad obstruktsiooni tõttu öö Toompeal

Allikad on Delfile viidanud, et koalitsioon kaaluks ehk võimalust maksumuudatuste kobareelnõu lahti harutada. See tähendab, et ikkagi arutataks parlamendis iga maksumuudatust eraldi, mitte koos. Mingit konkreetset kokkulepet selleks veel pole. Suurperetoetuste langetamisest loobumist aga valitsusliit ei kaalu. Näiteks Reformierakonnale on see märgiline, iseloomustades nende soovi riigi kulusid kokku tõmmata. Sel teemal vastas tänases infotunnis küsimustele peaminister Kaja Kallas. „Ma ütlen, et me ei lähe vähendama lastetoetusi. Me lähme siis vähendama neid toetusi, mis on kehtinud väga lühikest aega, ja isegi pärast seda vähendamist on need toetused Euroopa kõige heldemad,“ lausus ta. „See toetus tuleb maksumaksja taskust ja see maksumaksja tasku on praegu üsna tühi, arvestades seda, et me oleme selles julgeolekuolukorras, kus me oleme, ja me peame tegema investeeringuid riigikaitsesse.“