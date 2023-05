OTSEPILT JA FOTOD | Ei sammugi tagasi! Opositsioon jätkab venitamist, riigikogulased veedavad öö Toompeal

Riigikogu esimees Lauri Hussar (Eesti 200) tõi võrdluse, et sisuliselt on nad praegu üleeilses päevas. Nimelt on taas käsil „istungi rakendamine“. Päevakorda pole paika pandud ja opositsiooni esindajad laovad letti protseduuriküsimusi.

Perehüvitiste kärpimine ja maksumuudatuste sidumine kobareelnõuks on põhiasjad, mille vastu EKRE, Isamaa ja Keskerakond jalgu trambivad. Obstruktsioonimaratoni lõpusirget ei paista. Riigikogu koridorides rääkisid eri pooled Delfile, et ei kavatseta sammugi taganeda.

Eri parteidel on igaühel omad põhjused. EKRE puhul on küsimus laiem, nad tahaksid juba eos hakata pidurdama ka abieluvõrdsuse teemat. Just see on nende jaoks teema, kus nad tahavad valitsuse tööd võimalikult palju õõnestada. Martin Helme on Delfile öelnud, et kompromiss on nende jaoks vaid see, kui valitsus mingid plaanid kõrvale heidab. „Tegelikult oleme me sügisese istungjärgu juba täiesti hulluks ajanud,“ märkis ta ja lisas, et kui valitsus kurssi ei muuda, siis riigikogu oma tööd lähikuudel normaalselt teha ei saa.

Isamaa jaoks on oluline suurperede toetuste küsimus. Just nende eestvedamisel kerkisid need eelmise valitsuse otsusega märkimisväärselt. Värske koalitsioon tahab aga vähemasti osaliselt tõusu tühistada. Isamaale on see vastumeelne. Paari päeva eest korraldati riigikogu ees isegi meeleavaldus, kus probleemile tähelepanu juhiti. Kohale toodi rohkelt sümboolseid lapsevankreid ja rõhutati, et seistakse kõikide perede eest.

Keskerakondlased on eriti vastu maksumuudatustele, mis ei soosi madalapalgalisi. Laupäeval korraldavad nad Tallinnas Tammsaare pargis meeleavaldusele, mille sõnum on ühene: „Ei valedele, ei Reformierakonna maksutõusudele!“