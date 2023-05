VIDEO | Mihhail Kõlvart liikluskaosest Tallinnas: olukord on kriitiline vähemalt aasta lõpuni. Me ei näe teist võimalust, see tuleb üle elada

Tallinn teatas, et sellel nädalal kehtestatakse liikluspiirangud Tallinnas Liivalaia tänaval ning tööd kestavad oktoobri keskpaigani. Samuti hakatakse suve esimeses pooles ümber ehitama Tondi ülesõitu. See tähendab, et liiklus muutub linnas veel keerulisemaks.

Kõlvart rääkis, et suuremad projektid on seotud välisfinantseeringuga, mille puhul tuleb järgida kindlaid tähtaegu. Samuti püüdis linn teha algselt nii, et suured projektid ei langeks samale ajale, kuid see ei õnnestunud. „Kahjuks peab tunnistama, et kaks suuremat projekti – Jõe-Pronksi ja Vanasadama tramm – sattusid samale perioodile. Me püüdsime lahutada need kaks objekti omavahel, aga Tallinna linn sõltub hanke tulemustest,“ selgitas Kõlvart ja lisas, et kuigi Jõe-Pronksi tänava tööde algus oli planeeritud varasemaks, algasid need hiljem, kuna hanke tulemused tulid hiljem.

Tema sõnul tähendab iga ehitusobjekt kesklinnas ummikuid ning olukord poleks märkimisväärselt parem siis, kui ehitustööd toimuksid ükshaaval. Kõlvart lisas, et lihtsam on sellist olukorda taluda kaks aastat, mitte neli. „Kui meil oleks see periood pikem ehk üks objekt teise järel, siis meil oleks võib-olla mitte nii hull, aga samalaadne olukord nelja aasta jooksul. Minu arvates on parem seda praegust olukorda üle elada kahe aastaga,“ rääkis ta.

Eile olid kaoses ka ühissõidukid, mis liikusid osaliselt vabagraafiku alusel. Kõlvarti sõnul üritatakse olukorda parandada ning sellega tegeletakse iga päev. „Siin on tegelikult arenguruumi, et saaks operatiivsemalt reageerida – see tähendab nii fooritsüklite kui ka kohapeal liikluse reguleerimist. Meie spetsialistid töötavad iga päev, et ka operatiivselt olukorda parandada, aga pole midagi teha,“ ütles Kõlvart.

Kõlvart lisas, et suuremas plaanis jääb praegune keeruline olukord kestma vähemalt oktoobrini või aasta lõpuni. „Suuremad tööd tulevad veel suvel, aga suve lõpuks nad kahjuks ei lõpe. Me loomulikult palume vabandust ebamugavuste pärast, aga me ei näe teist võimalust, kui see olukorda tuleb üle elada,“ sõnas ta.