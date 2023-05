Putin algatas Euroopa tavarelvastuse piiramise lepingu tühistamise

Venemaa väitis lepingus osalemist peatades, et seda lepingut de facto rikutakse, sest Kesk- ja Ida-Euroopa riigid said NATO liikmeteks.

Leping lakkas sisuliselt olemast pärast seda, kui Venemaa oma osaluse selles 2007. aastal peatas. Kreml väitis, et astus kõik vajalikud sammud oma vägede välja toomiseks Kesk- ja Ida-Euroopa riikidest ning et NATO soovimatus allkirjastada lepingu kohandamiskokkulepe oli põhjendamatu. Moskva nägi probleemi ka selles, et NATO liikmeks saanud Balti riigid ei olnud lepingu osalised. Venemaa väitis, et NATO laienemine viib liitlaste relvastuse üle kokku lepitud taseme, kuigi sellised piirangud ei puudutanud tervet NATO-t, vaid ainult selle läänegruppi. Venemaa arvates oli lepingu täitmise inspekteerimise režiim liiga pealetükkiv ja Moskva püüdis lääne inspektsioone igal võimalusel nurjata.