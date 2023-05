Johanna-Maria Lehtme: praeguseni pole ühegi menetluse vedajad minuga ühendust võtnud

Eile õhtul kutsus Slava Ukraini nõukogu Johanna-Maria Lehtme juhi kohalt ning juhatusest tagasi. Lehtme ütles nüüd, et mõistab nõunike otsust säästa organisatsiooni veelgi suuremast avalikkuse survest ja tähelepanust. „Ukraina abistamiseks loodud heategevusorganisatsioon on viimastel kuudel olnud pretsedenditult suure tähelepanu all ning see otsus toob loodetavasti leevendust kuulujuttude tõrjumisel,“ sõnas Lehtme.