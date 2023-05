Lukašenka nägi Moskva tribüünil kohutav välja, ei suutnud jalgsi käia ega osalenud Putini pidusöögil. Minskis jäi pidamata kõne

Valgevene opositsiooniline väljanne Hartõja ’97 kirjutas, et Lukašenka hoidus Moskvas kohale kutsutud teiste riigipeade rivi lõppu ja lonkas. Tribüünil istus Lukašenka sidemes käega ja spekuleeritakse, et sideme all võis olla tilguti kanüül.

„Tal on gripp koos COVID-iga ja tema seisund on üsna halb. Moskvas nägi ta muidugi kohutav välja,“ ütles Latuška, kes lisas, et on näha, et Lukašenka on tegelikult juba vana, haige ja väsinud inimene.