VIDEO | Ühissõidukite küljes rippuvad adrenaliinisõltlased riskivad Tallinnas eluga

„Kätega bussi mootorikattest hoides või trammi pukseerimiskonksul istudes läbitakse mitu peatusevahet, andmata endale aru, et piisab väikseimastki vääratusest ning sõit võib lõppeda täielt hoolt vastu asfalti kukkudes. Taoline ekstreemsus pole eluohtlik üksnes adrenaliinisõltlastele endile, vaid kujutab ohtu ka bussi või trammi järel sõitvates autodes viibivatele inimestele. Teele prantsatav videostaar võib meie tihedas linnaliikluses põhjustada ahelavarii, mille tulemused on ettearvamatud,“ kirjeldab Padar väärastunud meelelahutuse ohte.

Ka TLT teenindusdirektor Hannes Falten on ühissõiduki tagaosas rippuvate noorukite pärast mures. „Jääb arusaamatuks, miks peab riskima eluga või võimalusega eluks ajaks ratastooli jääda,“ on Falten nõutu. „Selline käitumine on vastutustundetu nii enda kui teiste suhtes. Piisab mõnest järsust manöövrist või tihedas linnaliikluses ette tulevast äkkpidurdusest ning uljas sõitja lendab sõiduteele, kus halvemal juhul satub tagant läheneva auto rataste alla.“

TLT paneb kõigile hea tahtega linlastele südamele, et märgates bussi või trammi küljes rippuvaid noorukeid, antaks sellest kohe teada politseile, samuti teavitataks võimalusel bussi- või trammijuhti, et see sõiduki peataks. Vanemad peaksid aga lastele selgitama, kui ohtliku tegevusega on tegemist ning et enda ja teiste eludega mängimises pole midagi imetlusväärset. Ühiselt tegutsedes saame väärkäitumisele juba eos piiri panna, kuni see pole veel ohvreid nõudnud.