Donald Trump mõisteti süüdi ajakirjaniku seksuaalses kuritarvitamises New Yorgi poes

Carroll väitis, et Trump vägistas ta Bergdorf Goodmani poes ja seejärel laimas teda tema väidet eitades, ütles, et naine ei ole tema tüüp, ja väitis, et ta mõtles kogu loo välja, et suurendada oma raamatu läbimüüki. Trump eitas kohtus kõike. Mingit vanglakaristust talle selle kohtuotsuse järel ei järgne, vahendab CNN.

Kuigi vandekohus leidis, et Trump kuritarvitas Carrollit seksuaalselt, mis on piisav tema vägivalla eest vastutusele võtmiseks, otsustas vandekohus, et Carroll ei suutnud tõestada, et Trump vägistas ta.

Carroll nimetas otsust võiduks enda ja teiste kuritarvitamise ohvrite jaoks.

„Ma alustasin seda kohtuasja Donald Trumpi vastu, et puhastada oma nimi ja saada oma elu tagasi,“ ütles Carroll. „Täna teab maailm lõpuks tõde. See ei ole võit mitte ainult minu, vaid iga naise jaoks, kes on kannatanud, sest teda ei ole usutud.“

„Keegi ei ole seadusest kõrgemal, isegi mitte endine USA president,“ ütles Carrolli juhtiv advokaat Roberta Kaplan.

Trump teatas oma sotsiaalmeediaplatvormil Truth Social, et kavatseb otsuse edasi kaevata, ning nimetas seda „häbiväärseks“ ja „poliitiliseks nõiajahiks“. Trump kordas ka väidet, et ei teagi üldse, kes Carroll on.

Kohtuotsus ei mõjuta juriidiliselt Trumpi õigust presidendiks kandideerida.