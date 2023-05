Scholz: me ei tohi lasta end Putini võimumängudest hirmutada

Scholzi sõnul peab Euroopa Liit muutuma ja maailma poole pöörduma. Ta ütles kõnes, et maailm muutub aina mitmekülgsemaks ja Euroopa peaks otsima rohkem globaalset koostööd.

„Need, kes unistavad Euroopa maailmas domineerimise üle ja veeretavad rahvusliku ülemvõimu fantaasiaid, on minevikku kinni jäänud, teatas Scholz.

Scholz teatas ka, et Euroopa Liidus on vaja reformi. Nimelt soovib ta, et välissuhteid puudutavad otsused otsused tehtaks ühehäälsuse asemel häälteenamusega.