„Olukord on nukker.“ Tallinn ägab ummikute all. Ühissõidukid liiguvad kohati vabagraafiku järgi

Ühissõidukitega liiklejatel tuleb samuti kannatust varuda – ei pääse ummikutest ka bussidega sõites. Tallinna Linnatranspordi AS-i (TLT) teenindusdirektor Hannes Falten ütles Delfile, et graafikus püsimisega on probleeme juba alates Vanasadama trammiliini ehituse algusest. Tänane pilt on aga eriti nukker.