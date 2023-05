VIDEO | Pakistani endine peaminister võeti otse kohtusaalist jõhkralt kinni, rahvas protestib tänavatel

Tema kaaslase salvestatud videost on näha, et enne arreteerimist rüüstasid sõdurid kohtu ruume ja päikeseprillides Khan vaatas seda rahulikult pealt.

Pärast arreteerimist salvestatud Youtube’i videos ütles Khan, et talle esitati valesüüdistus.

„Selleks ajaks, kui mu sõnad teieni jõuavad, olen valesüüdistuste alusel kinni peetud, Pakistani konstitutsioon, mis annab meile õigused ja demokraatia, on maha maetud. Võib-olla ei saa ma enam võimalust teiega rääkida,“ sõnas Khan videos.

Khan väitis, et on alati seadust järginud ja et ta arreteeritakse poliitilise tegevuse takistamiseks. Ühtlasi kutsus ta inimesi üles oma õiguste ja vabaduse eest üles tõusma ja protestima.