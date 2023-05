Teadmisampsud pakuvad ettevõtjale kiirkohtumisi teaduse saavutustega

EduFest on võimalus kuulata ühe päeva jooksul tasuta erinevate tipptegijate ettekandeid mitmesugustel teemadel: uuemate uuringute ülevaated, põnevad teadusmaailma saavutused, tulevikulahendused ja oleviku mõtestamine. Lühikesed, 45-minutilised teadmisampsud, arutelud ja posteresitlused saab valida just oma soovi järgi – psühholoogiast tulevikutehnoloogiateni.

Mainor AS-i juhatuse liige ja EduFesti programmijuht Eneken Titovi sõnul toob EduFest kõrgkoolide lahendused ja ideed ettevõtetele oluliselt lähemale. „Tunnustatud teadlased ja uurijad räägivad rohe- ja digilahenduste, talendi hoidmise ja ärimudelite juhtimise võimalustest. Kuidas hakkama saada robotist kolleegiga, vähendada digijalajälge, toetada töötaja tervist ja elukestvat andekust ning rakendada küberdomeene ja sotsiaalmeediat kõige kasulikumal viisil – need on vaid mõned näited 32 põnevast teadmisampsust,“ lisab Titov.

Mari Seeba, Tartu ülikooli arvutiteaduse instituudi doktorant ja Riigi Infosüsteemi Ameti (RIA) juhtiv küberturbeekspert räägib oma ettekandes infoturbe mõõtmise mudelitest ja nende rollist ühiskonna usalduse säilitamisel e-teenuste vastu just infoturberiskidega toimetuleku kontekstis. Tema sõnul on Eesti asutuste infoturbe rakendamise põhiprobleem hea infoturbe haldamise kultuuri puudumine, unustatakse, et turvarisk on sama nagu iga teine äririsk, millega tuleb tegeleda juhtkonna tasandil.

„Infoturbe mõõtmisest on selgunud, et äriinimesed teavad suhteliselt hästi, millised on infoturbe vajadused, nõuded ja regulatsioonid. IT-inimesed teavad seevastu väga hästi, mis on tehnilisel tasandil toimivad turvemeetmed,“ ütleb Seeba. „Küsimus on aga selles, kuidas need kaks poolt kokku panna ja hallata infoturvet eesmärgipäraselt.“