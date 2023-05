Vesinikust elektri tootmise ekspert Jan Grolig: Eestil on võimalus saada nii vesinikutehnoloogia kui ka vesiniku eksportijaks

On palju tööstussektoreid, kus saab süsinikdioksiidi heidet vähendada ainult rohelise vesiniku kasutamisega, sest puudub elujõuline tehniline alternatiiv. Näiteks sõltub ammoniaagi tootmine vesinikust kui kemikaalist, aga ka terase tootmine, kus vesinikku saab kasutada redutseerijana (toim – element keemilises protsessis, mis loovutab elektrone). Mõlemad nimetatud sektorid annavad praegu umbes 10% kogu maailma CO 2 -heitest. Pakkudes laialt levinud tõhusaid elektrolüüsiseadmeid, mis töötavad rohelise elektrienergiaga, saame pakkuda puuduvat lüli nende probleemide lahendamiseks. Need on lihtsalt kaks näidet, kuidas rohelist vesinikku võib kasutada dekarboniseerimiseks.

Stargate Hydrogeni koduleheküljel on kirjas, et elektrolüüsi teel toodetud vesinik on puuduv lüli üleminekul rohelisele energiale. Rääkige sellest lähemalt.

Olete Ülemiste City Future Forumi peaesineja väga olulisel teemal – homse tööstuse võimaldamine rohelise vesiniku abil. Mis on puudu, et seda võimaldada?

Kahjuks on enamik, peaaegu 99% kogu tänapäeval kasutatavast vesinikust valmistatud fossiilsetest allikatest, seda nimetatakse halliks või mustaks vesinikuks. Me arendame ja toodame elektrolüüsiseadmeid, mis kasutavad elektrit veest vesiniku ja hapniku eraldamiseks. Enamik meie kliente kasutab rohelist ehk taastuvatest allikatest saadud elektrit, mis tähendab, et protsessi tulemusel valmib roheline vesinik.

Energiakriisis on hea teada oma võimalusi. Õnneks on kodumaa täis helgeid päid, kes hea meelega abikäe ulatavad. Kuigi neist pole liiga palju räägitud, on elektri abil veest hapniku ja vesiniku eraldamise seadmeid tootev ja arendav Stargate Hydrogen käinud juba ka peaministri jutul ning saanud Euroopa Liidust olulise toetuse. Kirjutate oma kodulehel rohelisest vesinikust – kas igasugune vesinik on roheline? Samuti, millised on teie tootmisjäätmed?

Te ütlete ka, et see on usaldusväärne, tööstuslikult tõestatud tehnoloogia – nii et kõik need tehased, mis saastavad maailma, võiksid tegelikult saada energiat teie tehnoloogia abil?

Me töötame elektrolüüsitehnoloogia kallal, mis on tegelikult üle saja aasta vana, täiustame seda uudsete katalüsaatorite abil. Nii et me ühendame üldise tehnoloogia usaldusväärsuse ja innovatsiooni materjalide tasandil. Meie pakutavad süsteemid on mõeldud tööstuslikuks kasutamiseks – seega saab neid integreerida olemasolevatesse tootmisüksustesse.

Sellistes riikides nagu Eesti, mis sõltusid varem Venemaa gaasist, on energiakriis lähedalt tunnetatav. Praegu arutatakse võimalust ehitada ka Eestisse tuumaelektrijaam. Kuidas suhtute tuumaenergiasse?

Minu praeguse arusaama kohaselt ei ole kütusevarustuse ega ka lõppladustamise küsimused tuumaenergia puhul veel täielikult lahendatud. Vesiniku tootmiseks on välja mõeldud terve rida värvikoode, roosat vesinikku saab näiteks siis, kui veest hapniku ja vesiniku lahutamiseks on kasutatud tuumaenergiat, ja näiteks Prantsusmaal sellega ka aktiivselt tegeletakse. See võib olla parem kui hall või must vesinik, mis on saadud kivisöest ja mida me kasutame praegu liiga palju.

Nikola Tesla töötas samuti vesinikuenergia kallal. Öeldakse, et see tasuta ja lihtne energiaallikas ei ole nii kasumlik kui vanad energiaallikad ja seetõttu ei eelista energiaettevõtted seda. On see teie arvates nii?

Tegelikult mitte. Probleem, mida me praegu näeme, on pigem vastupidine – varem oli palju odavam puurida naftat ja gaasi kui paigaldada taastuvenergia tootmisseadmeid ja toota rohelist vesinikku. Samuti näeme hetkel energiaettevõtete suurt huvi, sest ilmneb, et nende tavapärased ärimudelid vajavad ümberhindamist.

Stargate Hydrogen arendab ja müüb väärismetallivabasid katalüsaatoreid kasutavaid leeliselisi elektrolüüsiseadmeid, mida iseloomustavad kõrge elektriline kasutegur ja madalad kulud – oli see vast suutäis! –, mida see siis tähendab tavainimestele?