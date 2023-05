Analüüs kinnitab: Kuressaare joogivees tuvastati soolebakter

Terviseameti nakkushaiguste labori juhataja Janne Pullat selgitas, et joogivees esinenud kolibakteri serotüübi määramiseks viidi täiendavalt läbi PCR-analüüs, mille tulemusel on tegemist E.coli vormiga, mis ei ole kõige toksilisem tüüp, kuid langeb kokku patsientidel esinenud sümptomitega. „Joogivees esinenud patogeenide tuvastamiseks on vajalik lasta bakteritel labori tingimustes vähemalt ööpäeva kasvada ning seetõttu võtab lõpliku kinnituse saamine aega. Täna jätkab labor patsientidelt võetud kliiniliste proovide analüüsi, kelle puhul vaadatakse, kas nakatumine on seotud sama nakkusallikaga,“ ütles Pullat.

Terviseameti nakkushaiguste epidemioloogia osakonna juhataja Kärt Sõber tõi välja, et viimase ööpäeva jooksul on Kuressaare haiglasse pöördunute arv langenud ja ka kiirabi kutsete arv on normaliseerunud. „Olukord siiski lahenenud ei ole, sest Kuressaare veevärk tuvastas enda võetud kordusproovides samuti kolibakteri esinemise. Jätkuvalt on vajalik kraanivee põhjalik läbikeetmine, et hävitada võimalikud bakterid, mis on trassi alles jäänud ja jõuavad torustiku kaudu inimese koju. Kohalik veeettevõtja jätkab küll torustikes vee vahetamist ning kloori lisamist, et probleem kõrvaldada, kuid see võib veel mitu päeva aega võtta, kuni saasteallikas on lõplikult hävitatud,“ rääkis Sõber.