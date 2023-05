Tallinn alustab remonttöödega Vabaduse väljakul, suletakse ka kergliiklustunnel

„Riigi esindusväljak ning selle ümbrus vajavad uuenduskuuri, et ka tulevikus väärikaid sündmusi võõrustada. Töid teostatakse alade kaupa, väljak jääb osaliselt avatuks ning säilib ligipääs. Ometi peavad kõik linlased arvestama ebamugavustega, kuid seda kõike selle nimel, et see oleks meeldiv kokkusaamise koht meie inimestele ning jääks positiivselt meelde ka väliskülalistele,“ ütles kesklinna vanem Monika Haukanõmm. „Remonttööde tõttu suletakse juulikuus kolmeks nädalaks Vabaduse väljaku tunnel ning selle asemel rajatakse inimestele tänava ületamiseks ajutine ülekäigukoht.“