„Mu südametunnistus on puhas.“ Marko Mihkelsoni pildiskandaalist avalikult rääkinud advokaat sai vastu näppe

Advokatuuri aukohus lõpetas pool aastat kestnud menetluse ning leidis, et vandeadvokaat Maria Mägi-Rohtmets pani toime distsiplinaarsüüteo, kui Marko Mihkelsoni juhtumi detailidest avalikult rääkis. Mägi-Rohtmets toonitab, et tema südametunnistus on puhas.