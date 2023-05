FOTO | Politsei otsib Kuusalu alevis kadunud 5-aastast Kristjan Valdemari

Politsei sai teate, et Kristjan Valdemar lahkus oma Kuusalu alevis asuvast kodus täna arvatavasti kella 10 ja 11 vahel. Võimalik, et poiss läks Kuusalust ka bussi peale ja sõitis Tallinna või Loksa suunas.

All on näha värsket fotot Kristjan Valdemarist, mis on kaamerale jäänud kella 10 paiku Kuusalu raamatukogu juures. Pildil on näha poisi riietus, mis tal praegu seljas on ja tema seljakott.