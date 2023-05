VIDEOD | Martin Helme obstruktsioonist: oleme juba sügisese istungjärgu hulluks ajanud

„Nii tuimalt pole ükski valitsus alustanud,“ pahandas Martin Helme, rääkides koalitsiooni plaanidest ja eelnõude sidumisest. Ta rääkis, et küsimus pole ühes eelnõus, vaid laiem – peretoetused, kobarmaksud, Nursipalu teema ja muudki. „Homoagenda ja tõenäoliselt vihakõne. Me näeme valitsuse silmavaatest, et kõikides küsimustes tahavad üle rullida.“

Tema sõnutsi pole koalitsioonil veel piisavalt ebamugav hakanud, mistap tahetakse sel kujul obstruktsiooniga jätkata. Helme hinnangul on kompromiss nende vaates vaid see, kui valitsus mingid plaanid kõrvale heidab.

Ta viitas, et esitatud on ohtralt arupärimisi ja eelnõusid, mis ajavad umbe riigikogu komisjonid ja täidavad riigikogu täiskogu päevakorrad järgnevatel kuudel. „Tegelikult oleme me sügisese istungjärgu juba täiesti hulluks ajanud,“ märkis ta ja lisas, et kui valitsus kurssi ei muuda, siis riigikogu oma tööd lähikuudel normaalselt teha ei saa.

Tanel Kiik (Keskerakond) lausus, et nende hinnangul on lubamatu, et valitsus tahab kärpida suurperetoetusi, mida alles äsja tõsteti.

„Eriti olukorras, kus Eesti on kahjuks sügavas demograafilises kriisis,“ lausus ta. „Samuti näeme, et valitsuse maksupakett soosib jõukamat osa ühiskonnast ning võtab raha ära eakatelt ja madalapalgalistelt, sealhulgas just peredelt täiendava maksuvaba tulu kaotamisega.“

Kaua kavatsevad nad praeguse taktikaga, istungite pidurdamisega jätkata? Kiik märkis, et kõik sõltub valitsusest. „Valitsuskoalitsioonil on võimalik kohe kogu see obstruktsioon lõpetada, kui valitsus võtab lasterikaste perede toetuste kärpimise eelnõu tagasi ning on valmis maksumuudatusi arutama eraldi eelnõudena. See ei tähenda, et me neid maksutõuse toetaksime, kuid siis on võimalik läbi rääkida, teha erinevaid ettepanekuid.“