Erkki Keldo opositsiooni pidurdamistaktikast: kumab läbi, et nad pole valimistulemusega leppinud

Perehüvitiste kärpimine ja maksumuudatuste sidumine kobareelnõuks on põhiasjad, mille osas EKRE, Isamaa ja Keskerakond jalgu trambivad. Eile alustati obstruktsioonimaratoniga nõnda, et esitati palju eelnõusid ning arupärimisi.

Kaugemale pole täna jõutud. Eile õhtul istus korra maha ka riigikogu vanematekogu ehk parlamendi juhatuse liikmed ning fraktsioonide esimehed. „Sellepärast sai see kokku kutsutud, et koalitsioon on vägagi valmis kompromisse otsima ja päriselt arutama. Läksime sinna heas usus. Pakkusime välja, et kui on soovi, saame teha pikemaid menetlustähtaegu ja laskuda detailidesse. Olime valmis mõtteid kaaluma,“ sõnas Keldo. Ta selgitas, et opositsiooni hoiak oli siiski jäik. „Öeldi, et ei tohigi selliseid eelnõusid sisse anda ja menetleda. Kumas läbi, et opositsioonierakonnad ei ole tegelikult valimistulemusega leppinud. EKRE ütles algusest peale, et nemad ei aktsepteeri tulemust, ka teised erakonnad on sellega kaasa läinud,“ arutles Keldo.

Tema hinnangul on opositsioon praegu parlamendi töö enne seda, kui eelnõud on üldse parlamendile üle antud, sisuliselt seisanud. „Ja samal ajal öeldakse, et soovitakse pidada debatti, see on ju pehmelt öeldes väär. Kui on soov päriselt arutada, tuleks parlamendil esiteks lubada neid eelnõusid menetleda.“ Keldo sõnutsi oli koalitsioon valmis selleks, et tuleb tavapärane obstruktsioon, näiteks esitatakse muudatusettepanekuid ja tehakse sõnavõtte, aga mitte selleks, mida tehakse praegu.

Tema teada pole varem nii istungite käiku takistatud. Sellele viitasid Delfiga vesteldes ka mitmed riigikogu ametnikud, kes on süsteemis töötanud aastaid. Säärasel kujul pole obstruktsiooni rakendatud.