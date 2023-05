Prigožin teatas, et Wagner sai vaid 10% küsitud laskemoonast, ja ähvardas jälle Bahmutist lahkuda

Värske video kestab umbes 30 minutit. Alguses räägib Prigožin mingis ruumis, paber käes, olukorrast laskemoonaga ja pärast näidatakse, kuidas ta käib läbi Wagneri üksusi Bahmutis ja küsib, kui palju neil laskemoona on, vahendab Kommersant.

Ühel positsioonil ütleb Prigožin, et Venemaa president Vladimir Putin sai teada, et Wagneril on suur laskemoonapuudus ja andis sellega seoses käsu täita täielikult kõik vajadused.

„Nad andsid homseks (9. maiks) poole päevani,“ ütleb Prigožin. „Kui pool päeva vastu peame, on hästi, siis lähme 10.-l välja.“

Prigožin ütles videos veel, et kaitseministeeriumi 72. brigaad on ühe tiiva maha jätnud. Üks Wagneri võitleja kannab videos Prigožinile ette, et maha jäeti kolm kilomeetrit tiivast, samal ajal, kui Wagneril on jäänud „kaks kilomeetrit võtta“. Video alguses ütleb Prigožin, et tiib õnnestus „kuidagimoodi“ sulgeda.

Prigožini sõnul grupeerivad ukrainlased vägesid ümber Zaporižžja oblastisse ja lähiajal algab vastupealetung, mille peale ta nõudis taas laskemoona.

5. mail teatas Prigožin, et Wagner lahkub 10. maiks laskemoona puuduse tõttu Bahmutist positsioonidelt. 7. mail teatas Prigožin, et talle lubati nii palju laskemoona, kui vaja on.