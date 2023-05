OTSEBLOGI | 9. mai on käes. Kuidas vastuoluline tähtpäev tänavu välja kukub?

Vastuolulise tähendusega kuupäeval on korrakaitsjad teinud plaane nii Tallinnas kui Narvas, kus on oodata 9. mai puhul enim sagimist. Tallinnas viiakse nelke pronkssõduri juurde, õhtul toimub aga Vabaduse väljakul kontsert Euroopa päeva auks; Narvas kogunevad lille- ja küünlasülemid muuhulgas ka T-34 endise monumendi juurde ning üle jõe on oodata muusikalist etteastet võidupüha tähistavatelt idanaabritelt.