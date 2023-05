Te saite riigikogu valimistel 1343 häält. Miks te riigikokku ei pääsenud? Kas erakonnas juhtus midagi, pani keegi jala taha, jätsite ise midagi tegemata?

Riigikokku võib saada mitmel moel, aga eks seda jala taha panekut oli ka. Võib-olla ei olnud mul erakonna valimisnimekirjas nii kõrget kohta, nagu senised teened oleks ette näinud. Ise tunnen küll, et tegin palju parema tulemuse, kui oleks võinud arvata. Olen oma valimistulemusega ülimalt rahul. Järelikult läks see inimestele hinge, mis ma rääkisin, see on läbini positiivne.