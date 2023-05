Kanada ja Hiina saatsid vastastikku välja diplomaate

Kanada saatis eile välja Torontos baseerunud Hiina diplomaadi Zhao Wei, keda luureraportis süüdistati uiguuride kohtlemise suhtes kriitilise Kanada parlamendi liikme ohustamises, vahendab Reuters.

Täna saatis Hiina vastuseks välja Shanghais tegutsenud Kanada diplomaadi.

„Me ei luba mingis vormis sekkumist,“ ütles Kanada välisminister Mélanie Joly eile.

Vastuseks Kanada „põhjendamatule“ tegevusele käskis Hiina 13. maiks lahkuda Kanada konsulil Shanghais Jennifer Lynn Lalonde’il.

Hiina välisministeerium teatas, et jätab omale õiguse ka edasi reageerida.

Diplomaatilised suhted kahe riigi vahel on olnud pingelised pärast Huawei Technologiesi juhtivtöötaja Meng Wanzhou vahistamist 2018. aastal, millele järgnes kahe kanadalase vahistamine Hiinas spionaažis süüditatuna. Kõik kolm vabastati 2021. aastal.

Kanada luureteenistus CSIS koostas 2021. aastal raporti Hiina mõjust Kanadas, mis sisaldas informatsiooni potentsiaalsete ohtude kohta konservatiivse parlamendi liikmele Michael Chongile ja tema perekonnale.

CSIS-i raporti üksikasjad tulid päevavalgele tänavu 1. mail, kui ajaleht Globe and Mail kirjutas, et Hiina otsis informatsiooni Chongi ja tema perekonna kohta Hiinas, et näidata tema peal, mis juhtub Hiina valitsuse vastaste seisukohtadega inimestega.

Hiina väitis, et ei ole Kanada siseasjadesse sekkunud ega tunne selle vastu huvi. Hiina peakonsulaat Torontos teatas, et raportil Chongi kohta ei ole faktilist alust ja see on lihtsalt alusetu.

Chong ütles, et on sügavalt pettunud, et sai potentsiaalsest ohust oma perekonnale Hongkongis teada ajalehest, ja kritiseeris peaminister Justin Trudeau valitsust tegevusetuse eest. Chong nõudis korduvalt Zhao väljasaatmist.

Trudeau ütles, et sai luureraportist samuti ajalehest teada ja süüdistas kolmapäeval CSIS-i selle talle õigel ajal edastamata jätmises.