Politsei otsib juba kolmandat päeva Pärnumaal kadunud 64-aastast Mduduzi

Esmaspäeva õhtul teatati politseile, et Lääneranna vallas Nurmsi külas on kodust lahkunud 64-aastane Mduduzi. Lähedased arvavad, et mees võis minna otsima plehku pannud koera ja ära eksida.

Mduduzi on pikka kasvu, tugeva kehaehitusega, hallikate juustega.

Politsei palub kõigil, kellel on infot Mduduzi asukoha kohta või kes on meest näinud, sellest teada anda, helistades häirekeskuse numbril 112.

Täna hommikul andis sündmustest ülevaate otsingute juht, Pärnu politseijaoskonna piirkonnapolitseinik Evelin Engel-Lepp.

„Oleme Lääneranna vallas kadunud 64-aastase Mduduzi leidmiseks käivitanud mastaapsed otsingud, mis praeguseks vältavad kolmandat päeva. Alates esmaspäeva õhtust, kui saime kadumisest teate, oleme mehe kodu ümbrusest otsinud kuue kilomeetri raadiuses. See ala tervikuna on olnud otsingupiirkond, kuna pole täpselt teada, kuhu suunda mees läks.

Otsingutele oleme kaasanud kolmel korral PPA lennusalga kopteri, lisaks on igapäevaselt abiks olnud inimesed ATV-dega, jäljekoer ja droon. Kahe päeva jooksul oleme mehe kodulähedasi soiseid alasid ja karjääre läbi kamminud rohkem kui 50 inimesega, kellest suurem osa on vabatahtlikud otsijad. Otsingupiirkonnas on tegemist väga raskesti läbitava maastikuga ja seetõttu olid meil eile kaks otsijat abiks ka hobustega. Hobustega pääseb läbi sellistest põldudest ja kammima läbi selliste kraavide ääri, kus inimestel on oht sisse vajuda.

Ka täna varahommikust juba otsingud käivad. Täna keskendume peamiselt alale, mis jääb Nurmsi külast Kunila küla poole Tuhu raba suunas. Sellel alal on selline maastik, mida on vaja läbi kammida sammhaaval ahelikus. Oleme kutsunud vabatahtlikke otsima ja ka täna osaleb otsingutel kindlasti mitukümmend inimest. Samuti jätkame otsinguid ATV-de ja drooniga.



Oleme tänulikud kõigile, kes otsingutel osalevad. Kui kellelgi on Mduduzi kohta infot, andke sellest 112 teada, et saaksime seda kohe kontrollida.“